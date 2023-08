Meer evacuaties op Tenerife vanwege bosbrand, verwoest gebied blijft groeien

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De bosbrand op Tenerife blijft om zich heen grijpen. Donderdag was er bijna 2.000 hectare aan natuur verwoest, inmiddels gaat het al om een gebied van ruim 5.000 hectare. Zaterdagochtend werden opnieuw evacuaties uitgevoerd.

Volgens de regionale leider Fernando Clavijo verloopt het bestrijden van de brand goed, maar is de vlammenzee nog niet onder controle. Een lichtpuntje is dat de brand nog geen grote toeristische gebieden bedreigt. De totale omtrek van de brand is 50 kilometer. Rookwolken zijn op bijna 4 kilometer hoogte zichtbaar, blijkt uit satellietbeelden.