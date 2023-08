Nederlandse verdachte van 2 moorden in Italië werd slapend bij kapel gevonden

De Italiaanse politie vond de Nederlander die zijn vader in Italië doodstak slapend op een bankje bij een kapel in de noordelijke regio Piëmont. De provinciale commandant Giuseppe Carubia van de carabinieri (militaire politie) heeft dat bevestigd op een persconferentie.

De verdachte krijgt een advocaat toegewezen en de politie neemt hem in hechtenis. Binnen vijf dagen verschijnt de Nederlander voor het eerst voor de rechter, die beslist of hij langer vast blijft zitten, laat Matteo Ettore Grasso van de carabinieri van de provincie Cuneo weten aan het ANP. Naar verwachting komen in de daaropvolgende zittingen de bewijzen over de steekpartijen aan bod.