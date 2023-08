Noodtoestand in West-Canada vanwege bosbranden, tienduizenden evacuaties

In de Canadese provincie Brits-Columbia is de noodtoestand uitgeroepen. Ruim vijftienduizend mensen moeten direct evacueren en nog eens twintigduizend mensen moeten zich klaarmaken voor evacuatie. Het land heeft momenteel te maken met het ergste natuurbrandseizoen ooit.

"Dit jaar hebben we te maken met het ergste natuurbrandseizoen ooit", zei David Eby, premier van de deelstaat Brits-Columbia. "In de afgelopen 24 uur is de situatie heel snel verslechterd. De situatie is onvoorspelbaar en er staan ons nog zware dagen te wachten."