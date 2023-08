West-Afrikaanse landen geven junta Niger laatste kans, maar 'D-Day ligt vast'

Delen via E-mail

Een groep West-Afrikaanse landen, verenigd binnen de ECOWAS-gemeenschap, wil de militaire junta in Niger nog een laatste kans te geven. Dit weekend hoopt het de coupplegers te dwingen de macht weer af te staan. Als dat mislukt heeft de groep al besloten wanneer gestart wordt met een militaire interventie, zegt ECOWAS-commissaris Abdel-Fatau Musah.

De D-day voor een militaire interventie is al vastgelegd, al geeft Musah niet aan wanneer die zal plaatsvinden. Wel zegt hij dat het om een "korte interventie" zou gaan "om de constitutionele orde in het land te herstellen".

Ook zei de commissaris dat "de militaire optie niet de voorkeursoptie is, maar dat er geen andere keuze is gezien de onverzoenlijkheid van de militaire junta in Niger."