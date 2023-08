Droneaanval treft gebouw in Moskou en verstoort luchtverkeer

Delen via E-mail

Een drone heeft vrijdag een gebouw in Moskou geraakt. Ook verstoorde de drone tijdelijk het luchtverkeer van de Russische hoofdstad. Volgens de Russen zit Oekraïne achter de aanval.

De aanval vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. De Russische luchtverdediging had de drone neergeschoten, maar daarna knalde het onbemande vliegtuigje alsnog tegen een gebouw in Moskou.