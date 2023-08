Oostenrijkse oud-kanselier Kurz weer aangeklaagd, nu om valse verklaring

De Oostenrijkse oud-kanselier Sebastian Kurz is vrijdag opnieuw aangeklaagd. Kurz werd al verdacht van corruptie en omkoping, maar zou nu mogelijk ook een valse verklaring hebben afgelegd.

Volgens het Openbaar Ministerie in Wenen gaat het om een valse getuigenis in het corruptieschandaal. Kurz verklaarde in 2020 nauwelijks een rol te hebben gespeeld bij de benoeming van het hoofd van een groot staatsbedrijf. Hij zou vooraf zijn geïnformeerd over het besluit om Thomas Schmid te benoemen tot de baas van Öbag, maar heeft daar vervolgens niks mee gedaan.

Op basis van chatberichten blijkt dat Kurz juist zeer nauw betrokken was bij de aanstelling. Kurz en Schmid zouden sinds 2017 regelmatig hebben gepraat over het onderwerp. De tekstberichten die het tweetal daarover naar elkaar stuurde, lekten in 2021 in de pers uit. "Nu heb je alles wat je wil", schreef Kurz in een met emoji's overladen bericht. "Ik ben zo blij. Ik hou van mijn kanselier", antwoordde Schmid daarop.

De voormalige regeringsleider ontkent schuldig te zijn. "De beschuldigingen zijn vals en we kijken uit naar het moment dat de waarheid aan het licht komt", schreef Kurz op X (voorheen Twitter). De oud-kanselier had naar eigen zeggen de aanklacht verwacht, melden Oostenrijkse media.

Kurz trad af na 'Ibiza-gate'

Kurz was de afgelopen jaren verwikkeld in meerdere schandalen. In 'Ibiza-gate' draaide het om de partijleider van de rechts-populistische FPÖ, Heinz-Christian Strache. Van hem is een op Ibiza opgenomen video verschenen waarin de indruk wordt gewekt dat hij tot corruptie bereid was. Op het moment van het schandaal was Strache vicekanselier in de regering van Kurz. In 2016 lag Kurz ook al onder vuur, omdat hij overheidsgeld zou hebben gebruikt om opiniepeilingen te manipuleren.

Kurz trad in oktober 2021 af nadat het OM het onderzoek startte. Daar komt nu dus een aanklacht bij.

Mocht Kurz schuldig worden bevonden aan een valse getuigenis, dan is de maximumstraf voor het misdrijf drie jaar cel. Het proces gaat in oktober van dit jaar van start.