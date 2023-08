ANWB waarschuwt voor hitte in Frankrijk: 'Leg een paraplu in auto'

De ANWB verwacht dit weekend veel drukte op de Franse wegen door vakantiegangers die terug naar huis rijden. De organisatie adviseert de automobilisten om zich goed voor te bereiden op de hitte. Frankrijk verwacht dit weekend een hittegolf.

Vooral in het zuiden en zuidoosten van Frankrijk is de verwachting dat het de komende dagen heet wordt. In de zuidelijke regio's Languedoc-Roussillon en Provence-Alpes-Côte d'Azur kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. Vanaf vrijdag geldt in negentien Franse departementen code oranje.