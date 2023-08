Nederlander (21) die vader doodstak in Italië opgepakt na klopjacht

De 21-jarige Nederlander die ervan wordt verdacht dat hij zijn vader en een familievriend heeft doodgestoken in Italië is opgepakt. Dat melden Italiaanse media. Na het steekincident van woensdag opende de Italiaanse politie een klopjacht op de Nederlander.

De man is opgepakt in de bossen nabij Cuneo, meldt onder meer Sky Tg24. Dat is dicht bij Montaldo di Mondovì, waar het steekincident woensdag plaatsvond. Tientallen agenten zochten met honden en twee helikopters naar de Nederlander. Hij zou de afgelopen twee nachten hebben doorgebracht in het bos.

De 21-jarige man wordt verdacht van het neersteken van zijn 65-jarige vader en een 60-jarige vriend van de familie. De vader was een Amsterdammer, het andere slachtoffer was een huisarts uit Harderwijk. "We kunnen het nog niet bevatten", zei diens zus eerder in een reactie tegen het AD.

De man zou zijn vader en de huisarts hebben aangevallen na een ruzie tussen de twee zestigers. Na het steekincident sloeg de twintiger, die volgens Italiaanse media Sascha C. heet, op de vlucht.

In heel de omgeving werd vervolgens naar hem gezocht. De politie wees erop dat hij gevaarlijk is en riep iedereen op uit zijn buurt te blijven. Volgens lokale media ging de politie er niet van uit dat hij gewapend was.

De verdachte zou met mentale problemen kampen.