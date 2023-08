President Biden en leiders Japan en Zuid-Korea houden historische top in VS

De Amerikaanse president Joe Biden overlegt vrijdag in zijn buitenverblijf Camp David met de leiders van Zuid-Korea en Japan. Die landen behoren in Azië tot de belangrijkste Amerikaanse bondgenoten, maar onderlinge spanningen stonden effectieve samenwerking lange tijd in de weg.

Daar lijkt nu stapsgewijs verandering in te komen. De bijeenkomst met de Japanse premier Fumio Kishida en president Yoon Suk-yeol van Zuid-Korea wordt gezien als een belangrijke stap richting verdere samenwerking.

De drie leiders hebben elkaar al eerder ontmoet, maar altijd op een grotere internationale top. Het wordt de eerste keer dat ze zo'n drielandentop houden.

Het is volgens Amerikaanse media ook voor het eerst dat Biden andere wereldleiders uitnodigt in Camp David. Op de bijeenkomst worden naar verwachting afspraken gemaakt over gezamenlijke initiatieven op militair en economisch gebied. Ook kunnen de leiders afspreken om vaker in deze samenstelling te vergaderen.

Japan en Zuid-Korea trekken meer naar elkaar toe

De spanningen tussen Japan en Zuid-Korea hangen samen met de Japanse overheersing van het Koreaanse schiereiland in de vorige eeuw. De landen werken inmiddels in hoog tempo aan betere betrekkingen nu de internationale onrust toeneemt. Dat heeft te maken met het conflict in Oekraïne, maar ook met zorgen over het assertieve China en de wapenprogramma's van Noord-Korea.

Gevreesd wordt dat Noord-Korea met militaire actie zal protesteren tegen de top, bijvoorbeeld door een rakettest uit te voeren. De dictatuur zorgt regelmatig voor internationale onrust en heeft militaire samenwerking tussen de VS, Japan en Zuid-Korea eerder scherp veroordeeld.