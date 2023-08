Ecuador opnieuw opgeschrikt door mogelijke moordpoging op presidentskandidaat

Een bijeenkomst van de Ecuadoraanse presidentskandidaat Daniel Noboa Azin is donderdag verstoord door een schietpartij. Daarmee werd het land opnieuw opgeschrikt door geweld in aanloop naar de presidentsverkiezingen van komende zondag.

De schietpartij werd gemeld door plaatselijke media. Volgens de Ecuadoraanse politie is niet zeker of het gaat om een moordpoging. De 35-jarige Noboa is presidentskandidaat namens de partij Ecuatoriano Unido (Verenigd Ecuadoraans). Hij zit sinds 2021 in het parlement van Ecuador.