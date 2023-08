Bijna 22 jaar cel voor vrouw die Trump tijdens presidentschap brief met gif stuurde

Een Frans-Canadese vrouw is donderdag veroordeeld tot bijna 22 jaar cel, omdat ze in 2020 een brief met gif naar toenmalig president Donald Trump heeft verstuurd.

De 55-jarige Pascale Ferrier heeft in januari al bekend dat ze een brief met ricine naar het Witte Huis had verstuurd.

Ze gaf toe het zeer dodelijke gif zelf gemaakt te hebben in haar huis in Quebec. Daarmee overtrad ze de Canadese wet die het bezit of gebruik van biologische wapens verbiedt.

De vrouw verstuurde ook gifbrieven naar acht politici van de staat Texas. Geen van de geadresseerden liep letsel op. Het Witte Huis merkte de envelop meteen aan als verdacht en onderschepte de brief voordat die bij Trump zou terechtkomen.

Ferrier wilde met haar actie ervoor zorgen dat de zittende president niet zou meedoen aan de presidentsverkiezing in november 2020. Trump verloor die van Joe Biden.