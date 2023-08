Langste spoortunnel ter wereld maanden dicht na ontsporen goederentrein

Delen via E-mail

De Gotthardtunnel in Zwitserland is de komende maanden gesloten voor passagierstreinen. De langste spoortunnel ter wereld moet worden opgeruimd en gerepareerd nadat er een goederentrein ontspoorde.

Vorige week ontspoorde een goederentrein met zestien wagons in de tunnel. Die wagons staan een week later nog steeds vast in de tunnel.