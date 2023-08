Langste spoortunnel ter wereld maanden dicht door ontsporing goederentrein

De Gotthard-basistunnel in Zwitserland is de komende maanden gesloten voor passagierstreinen. De langste spoortunnel ter wereld moet worden opgeruimd en gerepareerd, omdat er een goederentrein is ontspoord.

Vorige week ontspoorde een goederentrein met zestien wagons in de tunnel. Die wagons staan een week later nog steeds vast op de plek waar ze strandden.

De Gotthard-basistunnel is 57 kilometer lang en daarmee de langste tunnel ter wereld waar treinen doorheen rijden. Hij doorkruist het Gotthardmassief in de Zwitserse Alpen.

Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt, maar de schade aan het spoor en de tunnel is aanzienlijk. Zo'n 8 kilometer aan spoor en 20.000 betonnen platen moeten worden vervangen.

De Zwitserse spoorwegbeheerder kan niet precies zeggen wanneer de tunnel weer helemaal open kan. Mogelijk kan dat begin 2024 pas.

Vanaf volgende week kan een gedeelte van de tunnel wel weer gebruikt worden. Dat geldt alleen voor goederentreinen. Voor passagierstreinen zou het nog te onveilig zijn. Daarvoor moeten eerst alle werkzaamheden afgerond zijn.

Verbetering: In een eerdere versie van dit stuk schreven we dat de trein ontspoorde in de Gotthardtunnel. Dat klopt niet. Het gaat om de langere Gotthard-basistunnel. Het artikel is aangepast.