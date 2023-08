Zweden na verhoging dreigingsniveau: 'Meerdere aanslagen afgewend'

De Zweedse autoriteiten hebben meerdere geplande terreuraanslagen gericht op Zweden afgewend. Dat maakte de Zweedse premier Ulf Kristersson donderdag bekend. Eerder op de dag verhoogde de Zweedse veiligheidsdienst het dreigingsniveau voor terreur, volgens Zweedse media vanwege opgelopen spanningen door koranverbrandingen.

"We weten dat geplande terreuraanslagen zijn afgewend", zei Kristersson op een persconferentie, zonder verdere details te geven.

Het terreurdreigingsniveau in Zweden is verhoogd naar het een-na-hoogste niveau. De persconferentie waarin onder meer de premier aan het woord kwam, was georganiseerd vanwege die verhoging.

Het dreigingsniveau is nu opgeschaald van 3 naar 4 op een schaal van 1 tot 5. Dat staat voor een hoge dreiging. Een dreigingsniveau 4 kwam voor het laatst voor in 2016.

Recente koranverbrandingen in Zweden hebben geleid tot felle reacties van internationale leiders, maar ook tot grote protesten in moslimlanden. Zweedse vlaggen werden verbrand en de Zweedse ambassade in Bagdad werd zelfs in brand gestoken.

"Ik begrijp dat veel Zweden zich zorgen maken over de betekenis van het nieuwe dreigingsniveau. We zouden ons leven moeten leiden zoals gewoonlijk. We komen op voor onze democratische waarden, maar we beschermen onszelf", zei Kristersson volgens SVT Nyheter. Hij heeft de Zweedse burgers opgeroepen waakzaam te zijn en verdachte zaken te melden bij de politie.

Protesten houden Zweden al groot deel van de zomer bezig

Eerder deze maand scherpte Zweden de grenscontroles al aan vanwege de verbrandingen en de opgelopen spanningen daardoor. De politie kreeg meer bevoegdheden om mensen aan te houden, te fouilleren en auto's te doorzoeken.