Man opgepakt na parachutesprong van de Eiffeltoren

Een man klom donderdag naar de 330 meter hoge top van de Eiffeltoren en sprong er met een parachute vanaf. Eenmaal op de grond werd de basejumper gelijk gearresteerd door de Parijse politie.

Direct na de landing pakte de politie hem op voor het in levensgevaar brengen van anderen en het betreden van verboden terrein. De maatschappij die eigenaar van de Eiffeltoren is, heeft aangifte gedaan. "Dit soort onverantwoordelijke acties brengt mensen die in of onder de toren werken in gevaar."