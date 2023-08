Slachtoffers steekpartij Italië komen uit Amsterdam en Harderwijk, dader nog zoek

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De twee Nederlanders die woensdag zijn doodgestoken in Italië zijn een 65-jarige man uit Amsterdam en een 60-jarige man uit Harderwijk. Een van de slachtoffers is de vader van de vermoedelijke dader, een 21-jarige Nederlander.

De Italiaanse politie is nog altijd op zoek naar de man. Ze zoekt in de bossen rond het dorp Montaldo di Mondovi, in de noordwestelijke bergregio Piëmont. Daar vond ook de steekpartij plaats.