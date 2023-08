Natuurbrand op Tenerife verspreidt zich verder, brandweer is controle kwijt

De grote natuurbrand die sinds woensdagochtend op Tenerife woedt, heeft zich in 24 uur tijd verspreid over een gebied van zo'n 1.800 hectare. Dat staat gelijk aan ruim 2.600 voetbalvelden. De ruim 250 brandweerlieden en militair personeel hebben moeite de brand te bedwingen.

De brandweer zegt zelfs dat ze de controle over de brand kwijt is. Ook de president van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, maakt zich zorgen. "De brand is uit de hand gelopen, de vooruitzichten zijn niet positief", zei hij op een persconferentie in Santa Cruz.