Italiaanse politie zoekt naar Nederlander (21) die vader zou hebben doodgestoken

De Italiaanse politie is sinds woensdag op zoek naar een 21-jarige Nederlander die zijn vader zou hebben doodgestoken. Volgens Italiaanse media zou de verdachte ook een tweede man hebben neergestoken.

Het incident gebeurde in Montaldo Mondovì, een stadje in de noordwestelijke provincie Cuneo. De Nederlandse jongen was volgens Italiaanse media daar op vakantie met vrienden en familie, waaronder zijn vader.

Een vriend van de familie werd ook neergestoken. Hoe het met hem is, is onduidelijk. Volgens onder meer La Stampa is hij ook overleden. Andere media melden dat hij zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht.