Druk voorjaar voor Trump: mogelijk vier rechtszaken tegelijk tijdens campagne

Donald Trump staat een druk voorjaar te wachten in 2024. De campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is dan in volle hevigheid losgebarsten. Maar Trump zal zijn aandacht ook moeten richten op zeker twee (en mogelijk zelfs drie of vier) rechtszaken.

De nieuwste zaak tegen Trump draait om verkiezingsfraude in de staat Georgia na de afgelopen presidentsverkiezingen. De oud-president wordt met achttien anderen verdacht van pogingen om de uitslag van Georgia te beïnvloeden.

Hoofdaanklager Fani Willis heeft woensdag voorgesteld om de zaak op 4 maart te laten beginnen. Mocht de rechtbank daar in meegaan, dan krijgt Trump het vanaf dat moment zeer druk.

Op 25 maart begint in New York de strafzaak tegen Trump over een verdachte betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. In mei moet de oud-president in Florida voor de rechter komen. Die zaak draait om het achterhouden van geheime documenten in zijn woonresort Mar-A-Lago.

Daarnaast heeft speciaal aanklager Jack Smith de rechtbank in Washington D.C. gevraagd snel een datum te kiezen voor het proces rond Trumps rol tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Trumps advocaten moeten binnenkort een voorkeursdatum voor die zaak aanleveren. Smith wil dat de zaak "zo snel mogelijk" voorkomt.

Kamp-Trump gaat voor uitstel tot na verkiezingen

Trump is volgend jaar zomer dus mogelijk verwikkeld in vier rechtszaken tegelijk. In juli kiezen de Republikeinen dan wie namens de partij meedoet aan de presidentsverkiezingen in november.

Trump heeft in de peilingen een grote voorsprong op de andere Republikeinse kandidaten. Namens de Democraten zal zittend president Joe Biden gaan voor herverkiezing.

De advocaten van Trump proberen de naderende rechtszaken zoveel mogelijk uit te stellen, bij voorkeur tot na november. Mocht Trump winnen, dan kan hij zichzelf in enkele zaken gratie schenken.