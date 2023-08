Drie politieke moorden binnen een maand: dit speelt er in Ecuador

In Ecuador zijn in aanloop naar verkiezingen in korte tijd een presidentskandidaat, burgemeester en lokale politicus vermoord. En dat terwijl het een relatief veilig land was. "Het is de perfecte businessplek voor de narco-economie geworden", zegt onderzoeker Carolina Valladares Pasquel tegen NU.nl. Hoe kwam het zover?

"De politieke moorden hebben te maken met narco-geld en de narco-bendes die actief zijn", zegt Valladares Pasquel. Zij komt uit Ecuador en werkt voor het Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA) in Amsterdam.

Naarmate de drugshandelaren meer macht krijgen, neemt ook het geweld in Ecuador toe. En de onderwereld grijpt de laatste jaren sneller om zich heen. Ecuador was voorheen vooral een doorvoerland voor drugs uit onder meer Peru en Colombia, "Maar de laatste jaren zien we dat Ecuador ook een distributiecentrum is geworden", zegt Valladares Pasquel. Zo vindt de verwerking nu ook in Ecuador plaats.

2:31 Afspelen knop Chaos in Ecuador: hoe drugskartels de verkiezingsweek beïnvloeden

Hoe Ecuador een goed land werd voor narco's

Valladares Pasquel noemt een aantal zaken die hebben bijgedragen aan het groeiende aantal narco-bendes. Zo is de Amerikaanse dollar sinds 2000 de officiële munt van het land. Dat maakt internationale handel en witwassen van drugsgeld makkelijker.

Ook is de ligging van het land gunstig: dicht bij grote cocaproductielanden. Daarnaast beschikt Ecuador met Manta en Guayaquil over twee belangrijke havens.

Minstens zo belangrijk is dat de overheid niet in staat is om de bendes goed te controleren. Inmiddels hebben drugsbendes invloed in alle instellingen die er toe doen: van de rechtbanken tot de douane. Corruptie is een groot probleem. "Soms worden ambtenaren bedreigd, soms doen ze mee aan de handel of allebei."

Ook in de gevangenissen zijn de bendes nu de baas. De afgelopen drie jaar zijn honderden gevangenen omgekomen bij rellen. Iets wat voorheen ondenkbaar was in Ecuador, benadrukt Valladares Pasquel. "Ecuador was een van de veiligste landen in Latijns-Amerika."

Aantal moorden nam rap toe Sinds 2016 steeg het aantal moorden in Ecuador met bijna 500 procent tot - naar schatting - 22 moorden per 100.000 mensen in 2022. Dat blijkt uit cijfers van het wereldwijde risico-inlichtingenbedrijf Verisk Maplecroft. In Nederland ging het volgens het CBS in 2021 om 7,2 moorden per miljoen mensen, ofwel 0,72 op 100.000 inwoners.

En dan is er nog het vredesakkoord dat de Colombiaanse regering in 2016 sloot met de guerrillabeweging FARC. Dit zorgde voor ruimte voor anderen in het grensgebied ten noorden van Ecuador. Verschillende drugsbendes concurreren daar nu om de macht: van voormalige FARC-strijders tot bendes uit Mexico. Volgens Valladares Pasquel is zelfs de Albanese maffia in Ecuador actief. "Dat komt mede door een soort universeel burgerschap waardoor niemand min of meer nog een visa nodig had om in Ecuador te komen."

Tot slot is de armoede in Ecuador sinds de coronapandemie flink toegenomen. Het aan de westkust gelegen Esmeraldas is een van de regio's die zwaar getroffen is. Daar is het voor narco's relatief makkelijk om jongeren voor een paar dollar te ronselen voor drugsklusjes.

Een probleem dat niet zomaar is opgelost

"Dit is niet iets dat in een jaar wordt opgelost", zegt Valladares Pasquel. Toch zijn er wel verschillende dingen die volgens haar kunnen helpen. Zo pleit zij voor een betere controle van het financiële systeem. "Veel van de legale economie heeft ook een stroom van illegaal geld."

Daarnaast moet er meer aandacht komen voor armoedebestrijding, waardoor jongeren onderwijs kunnen volgen en kans hebben op een baan. Vooral in de kustgemeenten kan de economie volgens haar wel een boost gebruiken. "Ook zou het helpen als elk containerschip gecontroleerd wordt op drugs. Ondanks de vertragingen die dit oplevert."

Sommige mensen pleiten voor anonimiteit voor rechters om corruptie tegen te gaan. Door dit omstreden plan zouden ze eerder een drugscrimineel durven te veroordelen, omdat zij niet bang hoeven te zijn om vervolgens vermoord te worden. Een ander omstreden idee is de legalisering van drugs. Beide plannen zouden sowieso pas op de lange termijn uitvoerbaar zijn.

Stel een vraag Om een vraag te kunnen stellen dien je in te loggen. Log in of maak binnen 1 minuut jouw gratis account aan. Direct inloggen Gratis account aanmaken

Een politicus die zijn mond opentrok

Een politicus die er geen geheim van maakte dat hij de drugsbendes wilde aanpakken, is vorige week vermoord: presidentskandidaat Fernando Villavicencio. Hij werd bekend om zijn corruptie-onderzoeken en durfde grote namen uit de politiek en de financiële wereld daarop aan te spreken. Geen van de andere kandidaten is zo uitgesproken of heeft een vergelijkbare staat van dienst als het gaat om de aanpak van corruptie.

Twee weken voor de moord op Villavicencio werd de burgemeester van havenstad Manta doodgeschoten. Het is onduidelijk waarom hij werd vermoord, maar Agustin Intriago werd voor zijn dood wel bedreigd. Ook van lokale partijleider Pedro Briones, die deze week werd neergeschoten, is onbekend of drugsbendes achter zijn dood zitten.

Valladares Pasquel vindt het zeer waarschijnlijk dat de moorden te maken hebben met de drugscriminaliteit in het land. De verkiezingsperiode is "een moment waarop zij de kans krijgen om hun autoriteitspositie te versterken."