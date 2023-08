Dodental door grote explosie in Dominicaanse Republiek loopt op tot 25

Het dodental door de explosie in San Cristobal in de Dominicaanse Republiek maandag is opgelopen naar 25. Dat melden autoriteiten woensdag aan persbureau AFP.

De explosie vond plaats in een bakkerij die vlak bij een oude marktplaats ligt. Daar komen dagelijks veel mensen boodschappen doen. Door de ontploffing stortten drie gebouwen volledig in. Op beelden waren verkoolde auto's en flinke rookpluimen te zien. Onder anderen een baby van vier maanden oud is omgekomen door de explosie, bleek eerder al.

Het dodental stond tot dinsdag op twaalf. 65 anderen raakten gewond en 55 mensen waren vermist. Hoeveel mensen nu nog vermist zijn, is onbekend.

Hulpdiensten, waaronder twintig ambulances en veertien brandweerwagens, waren uitgerukt na de explosie. De brandweer was tot maandagavond laat bezig met blussen.