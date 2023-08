Tientallen doden na zware vuurgevechten in Libische hoofdstad Tripoli

Bij zware schietpartijen in de Libische hoofdstad Tripoli zijn de afgelopen dagen zeker 55 mensen om het leven gekomen. Zo'n 146 mensen raakten gewond.

Twee gewapende groepen, de 444 Brigade en de Special Deterrence Forces (SDF) raakten maandag met elkaar in conflict. Donkere rookwolken hingen boven de stad en op verschillende plekken waren ook dinsdag schoten te horen.

Het is niet bekend of er ook burgerslachtoffers zijn gevallen. Maar het ministerie van Volksgezondheidszorg meldt dat meerdere burgers vastzaten in hun woningen en niet aan het geweld konden ontsnappen.

De onrust in Libië ontstond na de arrestatie van een commandant van de invloedrijke militaire 444 Brigade. Waarom de SDF, die in de hoofdstad optreedt als politiemacht, de commandant oppakte, is niet duidelijk. Inmiddels is de commandant vrijgelaten.

Sinds de val van leider Muammar Kaddafi in 2011 is Libië in handen van verschillende militante groepen. Twee daarvan zijn de 444 Brigade en de SDF. Beide zijn verbonden aan de regering, maar maken de dienst uit in verschillende delen van de hoofdstad.