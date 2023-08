Turkije breekt nieuw hitterecord: kwik stijgt tot bijna 50 graden

Opnieuw is een hitterecord gebroken: in Turkije werd het dinsdag maar liefst 49,5 graden. Nooit eerder werd zo'n hoge temperatuur gemeten in het land.

Het record werd genoteerd in de centraal gelegen provincie Eskisehir, ten westen van de hoofdstad Ankara. Het vorige record dateerde van juli 2021: toen werd het 'slechts' 49,1 graden.

De extreme hitte teistert Turkije nu ruim een maand. Het huidige record ligt ver boven de gemiddelde temperatuur in het land. Op een zomerdag ligt die tussen de 23 en 28 graden. Waarschijnlijk houden de extreme temperaturen tot het einde van de maand aan, zeggen experts.

Hittegolven zullen de komende dertig tot veertig jaar vaker voorkomen in Turkije. Klimaatverandering is de belangrijkste oorzaak daarvan, denken Turkse meteorologen.

Turkije heeft zich voorgenomen om in 2053 klimaatneutraal te zijn. Dat houdt in dat het land niet meer broeikasgassen uitstoot dan het opneemt. Of dat lukt is nog maar de vraag, zegt de internationale klimaatdenktank E3G.

Op meerdere plekken in de wereld is het momenteel heet. Zo werd het vorige maand 41,8 graden in Rome en zelfs 46 graden op Sardinië. De extreme hitte en droogte veroorzaakten op verschillende plekken bosbranden, zoals in Italië, Portugal en Griekenland.