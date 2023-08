Duitsland stap dichter bij een van de soepelste cannabiswetten van Europa

De Duitse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat het mogelijk moet maken cannabis in de privésfeer te gebruiken. Als het parlement er ook mee instemt, behoort Duitsland tot de landen met de soepelste cannabiswetgeving van Europa.

In plaats daarvan is het de bedoeling dat speciale verenigingen - zogenoemde cannabisclubs - de producten gaan verkopen. Die clubs krijgen maximaal vijfhonderd leden en moeten strenge veiligheidsmaatregelen nemen om de drugs uit handen van derden te houden.

Duitsers mogen de cannabis niet in of rond de clubs roken. Ook roken in de buurt van onder meer scholen en speeltuinen is niet toegestaan.