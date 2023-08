Litouwen sluit twee grensovergangen naar Ruslands bondgenoot Belarus

Delen via E-mail

Litouwen sluit vrijdag twee van de zes grensovergangen naar Belarus. Dat heeft volgens de regering te maken met "geopolitieke omstandigheden". Eerder schroefde de NAVO-lidstaat de grensbeveiliging al op vanwege de aanwezigheid van het Russische huurlingenleger Wagner Group in Belarus.

Premier Ingrida Simonyte deelde vorige week vrijdag in een podcast dat Litouwen de beveiliging aan de grens versterkt. "We hebben meer inlichtingenofficieren ingezet, onze instellingen functioneren en er zijn ook meer militairen en politieagenten aanwezig. Ze nemen samen deel aan oefeningen en andere acties."

Buurlanden van Belarus maken zich zorgen over onder meer de aanwezigheid van het Russische huurlingenleger Wagner. Duizenden huurlingen zijn daarnaartoe verplaatst na hun mislukte opstand in Rusland in juni.