Meerdere dorpen op Tenerife ontruimd vanwege grote natuurbrand

Op het Spaanse eiland Tenerife zijn vier dorpen geëvacueerd wegens een grote natuurbrand. De brand brak dinsdagavond uit in het nationale park rond de vulkaan El Teide.

Het beboste terrein met steile ravijnen is slecht begaanbaar, wat het blussen moeilijk maakt. De brandweer zet daarom helikopters in. Inmiddels is een gebied ter grootte van ruim 250 voetbalvelden verwoest.