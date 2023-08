Groep Nigerezen werft mensen voor leger nu West-Afrika dreigt aan te vallen

Een groep inwoners van de Nigerese hoofdstad Niamey probeert tienduizenden vrijwilligers te vinden om het leger bij te staan. Daarmee willen ze zich voorbereiden op militaire inmenging van het West-Afrikaanse verbond ECOWAS.

Het is niet bekend hoe groot de wervende groep is en of er al animo voor de actie is. De coupplegers zijn niet betrokken bij het initiatief, maar zijn er wel van op de hoogte.