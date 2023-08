Ruim 230 bosbranden in Noord-Canada, duizenden per vliegtuig geëvacueerd

Delen via E-mail

Ruim zesduizend mensen in het noorden van Canada zijn dinsdag geëvacueerd met militaire vliegtuigen. In het gebied woeden momenteel meer dan 230 bosbranden, die de wegen onbegaanbaar dreigen te maken.

De bosbranden woeden in de Northwest Territories, een dunbevolkte regio boven de poolcirkel. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen.

De meerderheid woont in dorpen die honderden kilometers van elkaar vandaan liggen. Daardoor is het moeilijk om het land te ontruimen. Dinsdag werden al 120 militairen ingezet om te helpen bij de evacuaties.

Sinds het begin van dit jaar zijn er in Canada al meer dan vierduizend branden uitgebroken. De branden hebben in bijna alle dertien Canadese provincies en territoria gewoed. In totaal moesten zo'n 168.000 mensen hun woning verlaten.