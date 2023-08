Franse asiels stampvol doordat vakantiegangers massaal huisdieren dumpen

Delen via E-mail

Dierenopvangcentra in Frankrijk puilen uit doordat vakantiegangers hun huisdieren massaal dumpen op weg naar hun vakantiebestemming. Volgens Franse dierenasiels kunnen ze niet nog meer nieuwe dieren aan.

In Frankrijk worden jaarlijks zo'n 100.000 huisdieren achtergelaten. Dat gebeurt het vaakst in de zomervakantie. Dan worden de dieren vaak gevonden naast wegen die naar de kust of het platteland leiden.