Wéér politicus vermoord in Ecuador: tweede in een week, derde in een maand

In Ecuador is maandag een lokale partijleider doodgeschoten. Pedro Briones is de tweede politicus in een week tijd die wordt vermoord. Afgelopen woensdag werd presidentskandidaat Fernando Villavicencio doodgeschoten na een campagnebijeenkomst in de hoofdstad Quito.

Briones werd volgens BBC News bij zijn huis in de noordelijke provincie Esmeraldas doodgeschoten door schutters op een motor. Hij was de leider van een lokale tak van Revolución Ciudadana, de partij van oud-president Rafael Correa.

De moord op Briones komt minder dan een week na de moord op presidentskandidaat Villavicencio.

Villavicencio werd op klaarlichte dag drie keer in het hoofd geschoten. Na de aanslag werd hij zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen overleed. De 59-jarige oud-journalist was zeer uitgesproken over de link tussen de georganiseerde misdaad en de overheid.

Een dag na de moord op Villavicencio kondigde president Guillermo Lasso een noodtoestand van zestig dagen af. Dat heeft de schutters er dus niet van weerhouden om Briones maandag neer te schieten.

Twee weken voor de moord op Villavicencio werd de burgemeester van Manta, een van de grootste steden van Ecuador, al doodgeschoten.

Zondag vervroegde verkiezingen in Ecuador

Aanstaande zondag vinden vervroegde verkiezingen plaats in Ecuador. Misdaad en geweld vormen een belangrijk thema.

Duizenden mensen zijn de afgelopen drie jaar omgekomen nu het land een knooppunt voor drugshandel vormt. Door kartels gesteunde lokale bendes strijden om de controle over de straten, gevangenissen en drugsroutes.

Ook de grote werkloosheid en de slechte staat van de economie zijn belangrijke thema's bij de verkiezingen.

De grootste kanshebber is Luisa González. Zij staat in de peilingen op ruim 25 procent van de stemmen en wordt gesteund door voormalig president Correa. Ze heeft bedrijven die jongeren in dienst nemen belastingvoordelen beloofd en zet zich in voor werkende moeders.

