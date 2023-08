Wat maakt het dit keer anders? Vier vragen over jongste zaak tegen Trump

De Amerikaanse oud-president Donald Trump had het al druk met drie strafzaken tegen hem, en nu is daar een vierde vervolging bij gekomen. Waar draait de zaak in de staat Georgia om en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Waar gaat de vervolging in Georgia precies over?

Trump wordt vervolgd door de aanklagers in het district Fulton, waarin de hoofdstad Atlanta ligt. De hoofdaanklager heet Fani Willis, een Democraat (mensen in haar functie worden verkozen).

De Republikeinse oud-president en achttien anderen worden beschuldigd van vergrijpen in Georgia in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

"Trump en de andere verdachten die worden vervolgd in deze zaak weigerden te accepteren dat Trump had verloren. Ze namen willens en wetens deel aan een samenzwering om de uitkomst van de verkiezingen op onrechtmatige wijze te veranderen", vatten de aanklagers de zaak samen.

Trump wordt persoonlijk beschuldigd van 13 van de 41 vermeende misdrijven. De aanklacht voor deelname aan een criminele organisatie vormt de kern van de beschuldigingen.

De 41 aanklachten in de zaak in Georgia 22 voor vervalsing of frauduleuze documenten en verklaringen

8 voor poging tot beïnvloeding van of zich onrechtmatig voordoen als ambtenaren

3 voor beïnvloeding van getuigen

3 voor verkiezingsfraude/fraude tegen de staat

3 voor computerfraude

1 voor deelname aan een criminele organisatie

1 voor meineed (liegen onder ede)

Waarom is deelname aan een criminele organisatie de kern?

Die vertaling voor het Engelse woord racketeering dekt de lading niet helemaal. Het Nederlandse strafrecht kent geen gelijkwaardige variant. Het komt erop neer dat Trump en de anderen worden beschuldigd van een samenzwering met als doel om verkiezingsfraude te plegen. Dat dient als de kapstok waar de andere aanklachten aan zijn opgehangen.

Willis behandelt die vermeende samenzwering als een criminele organisatie onder een zogeheten RICO-wet. Die wetten ontstonden ooit om de maffia te bestrijden. Zo moesten niet alleen de 'voetsoldaten' kunnen worden aangepakt, maar ook hun opdrachtgevers.

Sindsdien zijn RICO-wetten veel breder ingezet. Hoofdaanklager Willis vervolgde zelf bijvoorbeeld leraren die werden verdacht van betrokkenheid bij een afkijkschandaal op die manier.

Dankzij de RICO-wet in Georgia kon Willis bijvoorbeeld vermeende misdrijven die zijn gepleegd in andere staten meenemen in haar aanklachten. Wel moesten die als doel hebben om bij te dragen aan de samenzwering in Georgia. In dit geval zijn dat zes andere staten, plus de hoofdstad Washington.

Speciaal aanklager Jack Smith beschuldigt Trump ook van een samenzwering om in het Witte Huis te blijven. Hoe verschilt de zaak in Georgia?

Er zijn veel raakvlakken tussen de twee zaken. Een belangrijk bewijsstuk in beide zaken is bijvoorbeeld een telefoongesprek waarin Trump aan Brad Raffensperger, destijds verkiezingsfunctionaris in Georgia, vroeg om stemmen voor hem te "vinden".

Het grootste verschil is dat Trump door Smith wordt vervolgd voor overtreding van federale (landelijke) wetten, terwijl de zaak van Willis draait om de wetten van Georgia. Dat is vooral belangrijk als Trump erin slaagt volgend jaar weer president te worden. Als hoofd van de federale overheid kan hij zichzelf in theorie gratie verlenen als hij wordt veroordeeld in een federale zaak.

Loopt zo'n rechtszaak nog, dan zou hij een minister van Justitie kunnen aanstellen die de vervolging staakt. Maar een president heeft niets te zeggen over gratieverzoeken of de activiteiten van aanklagers in Georgia.

Matthijs le Loux is buitenlandverslaggever voor NU.nl Matthijs volgt onder meer de Amerikaanse politiek.

Willis heeft haar net ook breder uitgegooid dan Smith. Zij vervolgt negentien mensen, terwijl de speciaal aanklager zich alleen op Trump richt. Dat maakt haar zaak complexer, maar biedt ook meer ruimte om verdachten strafvermindering te beloven als ze getuigen tegen anderen.

Enkele van de verdachten naast Trump hebben landelijke bekendheid, zoals de voormalige Witte Huis-stafchef Mark Meadows en de advocaten Rudy Giuliani, Sidney Powell en John Eastman. Beklaagden zoals David Shafer, oud-voorzitter van de Republikeinse Partij in Georgia, zullen vooral mensen uit die staat bekend voorkomen.

Welke gevolgen heeft deze nieuwe vervolging voor Trump?

Op de eerste plaats wordt hij verdacht van misdrijven waar forse straffen voor staan. Daardoor kan een veroordeling grote persoonlijke gevolgen voor hem hebben. Aanklachten in de categorie racketeering kunnen worden bestraft met vijf tot twintig jaar cel. Met deze jongste zaak is het totale aantal ernstige misdrijven (felonies) waarvoor Trump wordt vervolgd opgelopen naar 91.

Politiek gezien zal de zaak in Georgia waarschijnlijk weinig anders teweegbrengen dan de drie eerdere vervolgingen. Binnen de Republikeinse Partij gaan zelfs zijn rivalen in de voorverkiezingen mee met Trumps bewering dat aanklachten allemaal onzin zijn en deel uitmaken van een poging van de Democraten om hem uit het Witte Huis te houden. Het blijft de vraag hoe kiezers die niet bij Trumps vaste achterban horen, reageren als hij volgend jaar keer op keer in de rechtbank staat.