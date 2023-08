Zeker twaalf doden na enorme explosie in Dominicaanse Republiek

Zeker twaalf mensen zijn maandag omgekomen bij een enorme explosie in een bakkerij in San Cristobal in de Dominicaanse Republiek. Ook raakten 65 mensen gewond, 55 anderen zijn nog altijd vermist.

De explosie vond plaats in een bakkerij die vlakbij een oude marktplaats ligt waar dagelijks veel mensen boodschappen komen doen. Door de ontploffing stortten drie gebouwen volledig in. Op beelden zijn verkoolde auto's en flinke rookpluimen te zien. Onder anderen een baby van vier maanden oud is omgekomen door de explosie. Dat meldt CNN op basis van een verklaring van het Dominicaanse Rode Kruis.

Hulpdiensten, waaronder twintig ambulances en veertien brandweerwagens, zijn uitgerukt. De brandweer was tot maandagavond laat bezig met blussen. Autoriteiten verzoeken mensen het gebied te verlaten en waarschuwen dat andere gebouwen ook kunnen instorten. President Luis Abinader uitte zijn bezorgdheid over de situatie.

Het is nog onduidelijk waardoor de explosie is veroorzaakt.