Drie Bulgaren in Londen vast op verdenking van spionage voor Rusland

Drie Bulgaren die worden verdacht van spionage voor Rusland zitten sinds februari vast in het Verenigd Koninkrijk. Ze woonden al jaren in het Vereningd Koninkrijk en hadden paspoorten van wel negen verschillende landen.

Wat voor informatie de vermeende spionnen verzamelden en aan Rusland doorspeelden is niet bekend. De Bulgaren zouden al jaren in het Verenigd Koninkrijk wonen en verschillende banen hebben gehad. Zij moeten in januari voor de rechtbank in Londen verschijnen.