Duitsland doet oude regeringsvliegtuigen in de ban nu minister ermee is gestrand

Duitsland stopt zo snel mogelijk met het gebruik van twee oude Airbus A340-vliegtuigen. Dat heeft Berlijn besloten nadat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken in een van de toestellen vast was komen te zitten.

Minister Annalena Baerbock strandde door technische problemen in Abu Dhabi. Haar vliegtuig moest dinsdag kort na het opstijgen weer terugkeren. Daardoor moest Baerbock haar bezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland afzeggen.

Maandag liep de bemanning al tegen dezelfde technische problemen aan. "We hebben alles geprobeerd, maar helaas is het logistiek niet mogelijk om door te gaan met de reis", schreef de Baerbock op X (voorheen Twitter). "Dit is uiterst vervelend." Ze zou met een lijnvlucht weer terug willen naar Duitsland.