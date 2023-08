Tientallen doden en gewonden door brand bij Russisch tankstation

Door een brand bij een tankstation in de Russische deelrepubliek Dagestan zijn zeker dertig mensen om het leven gekomen. Onder de dodelijke slachtoffers zijn drie kinderen.

De brand ontstond in de nacht van maandag op dinsdag in een autowerkplaats langs de snelweg in de hoofdstad Machatsjkala. Het vuur veroorzaakte explosies die zich verspreidden naar een nabijgelegen benzinestation, melden functionarissen. "Het is net oorlog hier", zei een ooggetuige.