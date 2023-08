Droogte leidt tot lange wachtrijen en vertraging van schepen bij Panamakanaal

Delen via E-mail

Commerciële schepen die door het Panamakanaal varen, krijgen te maken met lange wachtrijen en vertragingen als gevolg van een langdurige droogte die het Midden-Amerikaanse land teistert.

Daardoor kunnen er minder schepen varen door het kanaal dat een van 's werelds belangrijkste handelsroutes is, schrijft de Britse krant The Guardian maandag.

Door de droogte is er minder water beschikbaar om schepen door de sluizen te laten varen. Hierdoor is een rij ontstaan van schepen die op hun beurt wachten. Het kanaal is favoriet bij veel scheepvaartmaatschappijen omdat het kosten reduceert en reistijden verkort, schrijft de krant.