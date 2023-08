Taliban nog stevig in het zadel: Afghanen hebben honger en vrouwen zijn niet vrij

Precies twee jaar geleden heroverden de Taliban de macht in Afghanistan, nadat de laatste Amerikaanse troepen zich terugtrokken. In het begin beloofden de jihadisten 'zacht' te regeren, maar dat bleek al gauw een loze belofte. Hoe gaat het nu?

De Taliban hebben twee jaar na de machtsovername geen noemenswaardige tegenstanders. Af en toe pleegt een groep als Islamitische Staat (IS) een aanslag. Zo kwam in maart nog een hooggeplaatste lid van de Taliban om bij een explosie in zijn kantoor.

Maar het is onrealistisch dat IS of een andere groepering de macht in Afghanistan zou kunnen overnemen. Zij hebben niet genoeg geld, strijders en andere middelen voor een groot offensief tegen de Taliban. Protesten zijn zeldzaam.

"Het geheim van hun succes is dat ze verenigd zijn", zegt Abdul Salam Zaeef tegen persbureau AP. Salam Zaeef was Taliban-gezant in Pakistan toen zij in de jaren negentig aan de macht waren.

Volgens hem zijn de Taliban verenigd achter ideologisch leider Hibatullah Akhundzada. "Als iemand zijn mening of zijn gedachten uit, betekent dat niet dat iemand tegen het leiderschap is." Volgens hem worden onenigheden voorgelegd aan Akhundzada. Hij beslist. "Ze volgen zijn woord."

Er komt wel af en toe kritiek naar buiten. Zo was de minister van Binnenlandse Zaken Sirajuddin Haqqani in februari impliciet kritisch in een toespraak bij de politieacademie. Ook zouden volgens een VN-delegatie de meningen verdeeld zijn over de onderdrukkende maatregelen die Akhundzada tegen vrouwen en meisjes invoert.

Weinig hulp uit het Westen

Bijna 80 procent van het budget van de door het Westen gesteunde Afghaanse regering was afkomstig van de internationale gemeenschap. Dat geld werd onder meer gebruikt voor de financiering van ziekenhuizen, scholen en ministeries. Toen de Taliban aan de macht kwamen, stopte deze geldstroom. Ook zijn miljarden dollars aan activa bevroren. Hierdoor stortte de Afghaanse economie in.

Toch meldde de Wereldbank afgelopen maand dat de afghani (de Afghaanse munteenheid) in waarde steeg. De meeste ambtenaren worden betaald en de meeste basisartikelen zijn beschikbaar, hoewel de vraag laag is.

De Taliban hebben investeringsgesprekken gevoerd met landen in de regio, waaronder China en Kazachstan. In juni vond er een ontmoeting plaats tussen de premier van Qatar en Akhundzada. En terwijl westerse landen weigeren de Taliban te erkennen, pleiten landen als China, Rusland en buurland Pakistan voor een einde aan de sancties.

Armoede, ondervoeding en kinderarbeid

Dat het goed gaat met de Taliban, betekent niet dat het goed gaat met de bevolking. In Afghanistan heerst voor het derde jaar op rij grote droogte. Volgens stichting Vluchteling heeft het land te maken met een humanitaire crisis. Armoede en ondervoeding nemen toe. Van de 41 miljoen inwoners zijn 24 miljoen mensen afhankelijk van hulp. Voor 20 miljoen mensen dreigt een voedseltekort.

Hulporganisatie Save the Children ondervroeg tussen 8 juli en 2 augustus 2023 1207 volwassenen en 1205 kinderen in zes Afghaanse provincies. Daaruit blijkt dat 38,4 procent van de kinderen moet werken om hun ouders te helpen overleven. Driekwart van de ondervraagde kinderen zei dat ze minder eten dan een jaar geleden.

De hulporganisatie roept de internationale gemeenschap op bestaande financiering voor humanitaire hulp niet te bevriezen of te stoppen, omdat vooral de burgerbevolking daardoor wordt geraakt. "We hopen dat de internationale gemeenschap, die de financiering van voedselhulp in heel Afghanistan aanzienlijk heeft verlaagd, deze isolationistische benadering zal heroverwegen", zegt landendirecteur Arshad Malik.

Een Afghaans vrouwenvoetbalteam, van voor de machtsovername door de Taliban. Foto: AP

Vrouwenrechten verder ingeperkt

Toen de Taliban in augustus 2021 Kaboel heroverden, beloofden zij in eerste instantie om de rechten van vrouwen en meisjes te respecteren. Twee jaar later concludeert Amnesty International dat "elke zinvolle vorm van openbare of politieke participatie door vrouwen en meisjes nu verboden is".

Sinds november 2022 mogen vrouwen niet meer naar het park of de sportschool. In december werden de Afghaanse universiteiten tot verboden gebied verklaard. Een paar dagen later werd bekend dat ze ook niet meer voor nationale en internationale ngo's mogen werken. En vrouwen mogen alleen lange reizen maken in het bijzijn van een mannelijke begeleider.

In juli besloten de Taliban dat schoonheidssalons moesten sluiten, omdat zij 'niet-islamitische diensten' aanbieden zoals het vormgeven van wenkbrauwen. Daardoor werden 60.000 vrouwelijke ondernemers geraakt en de ontmoetingsplaatsen voor vrouwen buitenshuis verder beperkt. Vrouwen die hiertegen protesteerden werden hard aangepakt.

Vrouwen die zich verzetten tegen onderdrukking kunnen volgens Amnesty zonder goede reden gevangen worden gezet, gedwongen worden 'te verdwijnen' of gemarteld worden. Regels om vrouwen tegen dit soort geweld te beschermen, schaften de Taliban eerder af.

Meisjes mogen nog wel naar de basisschool, maar daar zijn ze niet altijd veilig. Zo werden zestig meisjes in het ziekenhuis opgenomen nadat mensen hun school in juni binnendrongen en klaslokalen met een giftige stof bestookten.