Staat Georgia vervolgt Trump voor aanzetten tot verkiezingsfraude in 2020

Er is een belangrijk verschil met de eerdere drie zaken tegen de oud-president. Dat zit 'm vooral in de manieren waarop hij zichzelf kan beschermen als hij volgend jaar weer president wordt.

Twee van de drie eerdere zaken zijn federaal: ze gaan over de vermeende overtreding van landelijke wetten. In de derde zaak probeert de aanklager relatief lichte vergrijpen in de staat New York tot een federale kwestie te maken, maar het is de vraag of dat zal lukken.

Als hoofd van de federale overheid heeft een president in theorie een aantal bevoegdheden die nuttig zouden kunnen zijn voor Trump. Hij zou zichzelf gratie kunnen verlenen. Als een proces nog loopt, zou hij een minister van Justitie kunnen aanstellen die de vervolging laat staken.

De zaak in Georgia biedt die mogelijkheden niet. Een president kan de rechtsgang in een staat niet op dezelfde manier beïnvloeden. De aanklachten zijn ook ernstiger dan die in New York.