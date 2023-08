Georgia vervolgt Trump voor aanzetten tot verkiezingsfraude in 2020

De Amerikaanse staat Georgia vervolgt Donald Trump, omdat hij geprobeerd zou hebben om de uitslag in Georgia na de presidentsverkiezingen in 2020 te beïnvloeden. Daarmee zou hij hebben aangezet tot verkiezingsfraude. De staat vervolgt de oud-president onder meer voor valsheid in geschrifte en afpersing.

Andere aanklachten zijn onder meer het afleggen van valse verklaringen, het maken en distribueren van valse documenten en obstructie.

In de aanklacht, die volgens CNN 98 pagina's telt en 41 punten bevat, worden ook achttien anderen aangeklaagd. Het gaat om onder anderen juristen Rudy Giuliani en John Eastman, en voormalig stafchef van het Witte Huis Mark Meadows. Eerder sprak persbureau Reuters nog van dertien punten.

Trump wordt aangeklaagd voor een overtreding van de zogenoemde RICO Act. Door deze wet in de staat Georgia kunnen zelfs verdachten die indirect bij afpersing betrokken zijn vervolgd worden. De wet is oorspronkelijk ingevoerd om georganiseerde misdaad te bestrijden.

De oud-president en de achttien anderen hebben tot uiterlijk 25 augustus om zich "vrijwillig over te geven", meldt de openbaar aanklager. Als zij zich voor die tijd niet melden bij de autoriteiten, worden ze mogelijk gearresteerd.

Trump vroeg Georgia om 'stemmen te vinden'

Openbaar aanklager Fani Willis onderzoekt al langer of Trump en zijn medewerkers hebben geprobeerd de verkiezingsuitslag in Georgia te beïnvloeden. Hij verloor in de staat van de huidige president Joe Biden.

Op 2 januari 2021 belde Trump met zijn partijgenoot Brad Raffensperger, die als vertegenwoordiger van de staat Georgia verantwoordelijk was voor het verkiezingsproces in de staat. In het gesprek werd duidelijk dat Trump zijn nederlaag niet erkende. Hij vroeg Raffensperger om stemmen te "vinden", de stemmen opnieuw te tellen en sommige "weg te gooien".

2:40 Afspelen knop Trumps achterban groeit door rechtszaken, hoe kan dat?

Dit is de vierde grote strafzaak tegen Trump

De zaak in Georgia is de vierde strafrechtelijke vervolging van Trump in 2023. Eerder dit jaar moest hij zich melden bij een rechtbank vanwege het achterhouden van geheime documenten, zijn rol rond de bestorming van het Capitool in januari 2021 en een verdachte betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Die zaken lopen nog.

Daarnaast werd Trump in juni in een civiele zaak schuldig bevonden aan seksueel misbruik en smaad. Een jury acht bewezen dat hij in de jaren negentig schrijfster E. Jean Carroll heeft aangerand in een paskamer in een warenhuis.

