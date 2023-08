Namen Noord-Ierse agenten na datalek in handen van opstandige IRA-splinters

Delen via E-mail

De namen en werklocaties van Noord-Ierse politiemedewerkers, die vorige week op straat belanden na een datalek, zijn hoogstwaarschijnlijk in handen splintergroeperingen van de IRA die strijden voor aansluiting bij Ierland. Dat heeft de Noord-Ierse politiechef Simon Byrne bekendgemaakt.

Volgens politiechef Byrne is de politie ervan overtuigd dat de gegevens in handen zijn van deze opstandige splintergroeperingen. Zij kunnen die informatie gebruiken "om agenten gericht te intimideren", aldus Byrne.

Hiervoor werd direct na het datalek al gevreesd. Hoewel er in 1998 vrede werd gesloten en de gewelddadige acties van de IRA stopten, worden er nog wel aanslagen gepleegd door splintergroeperingen die strijden voor aansluiting met Ierland. Tijdens de Troubles, zoals deze periode van geweld in Noord-Ierland wordt genoemd, werden zo'n driehonderd agenten vermoord.

Noord-Ierse autoriteiten nemen maatregelen om het politiepersoneel te beschermen. "We werken 24 uur per dag om het risico goed in te schatten", aldus Byrne.