Weense politie zoekt mogelijke seriemoordenaar na steekaanvallen op daklozen

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn binnen vier weken drie daklozen aangevallen met een scherp wapen. Twee van de drie slachtoffers kwamen om het leven. De politie zoekt nog naar de dader(s).

Het eerste slachtoffer werd op 12 juli dood aangetroffen op een bankje in een park. De 56-jarige man bleek doodgestoken. Tien dagen later raakte een 51-jarige vrouw tijdens haar slaap ernstig verwond in een park.