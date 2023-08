Dodental Hawaï loopt verder op, toeristen verzocht niet meer te komen

Game of Thrones-acteur Jason Momoa vindt dat toeristen de eilandbewoners de tijd moeten geven om te herstellen. "Hoe minder bezoekers op het eiland de zeer beperkte middelen gebruiken, hoe beter", zegt de Hawaïaanse acteur in een video waarover BBC News bericht.

Vanwege ten minste drie grote branden die dinsdagavond waren uitgebroken, moesten meer dan elfduizend mensen worden geëvacueerd. De branden waren aangewakkerd door orkaanwinden. Sommige mensen waren de zee in gevlucht om aan de rook en vlammen te ontsnappen. De kustwacht moest in actie komen om ze te redden.

Volg Hawaï Je krijgt een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Door het vuur is de historische badplaats Lahaina grotendeels afgebrand. De sirenes op het eiland Maui gingen niet af nadat de eerste grote bosbrand was uitgebroken.

Meer dan 2.200 gebouwen zijn beschadigd of verwoest en meer dan 850 hectare land is afgebrand. Volgens een voorlopige schatting van het Federal Emergency Management Agency (FEMA) zal de wederopbouw van Lahaina zo'n 5,5 miljard dollar (ruim 5 miljard euro) kosten. De branden zijn de dodelijkste in de Verenigde Staten in meer dan honderd jaar.