In 100 woorden Wat is het West-Afrikaanse verbond ECOWAS precies?

Op NU.nl lees je de laatste tijd veel over de staatsgreep in Niger. Daarbij is president Mohamed Bazoum afgezet door het leger. Het West-Afrikaanse verbond ECOWAS heeft troepen in staat van paraatheid gebracht voor een mogelijke militaire ingreep. Wat is ECOWAS precies?

De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) bestaat uit vijftien landen. Het samenwerkingsverband is opgericht op 28 mei 1975 en heeft een sleutelrol gespeeld bij het vormgeven van het economische landschap in de regio. De lidstaten proberen hiermee hun economische positie en onderlinge samenwerking te verbeteren. Daarnaast treedt ECOWAS op als regionale vredesmacht. Lidstaten kunnen een interventiemacht vormen om in te grijpen bij politieke instabiliteit en conflicten. ECOWAS heeft Burkina Faso, Mali en Guinee geschorst vanwege recente staatsgrepen. Dit zou ook kunnen gebeuren met Niger. Zie ook West-Afrika brengt troepen in staat van paraatheid voor mogelijk ingrijpen in Niger