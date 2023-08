Nederlandse F-16's in actie om Russische bommenwerpers bij Denemarken

Twee Nederlandse F-16's zijn maandagochtend de lucht ingegaan, omdat er twee Russische bommenwerpers boven Denemarken waren gesignaleerd. De Deense luchtmacht heeft de vliegtuigen op tijd onderschept. Daardoor was de Nederlandse inzet uiteindelijk niet nodig.

De Koninklijke Luchtmacht stond vanochtend op scherp toen twee onbekende vliegtuigen het luchtruim van de Benelux naderden. Defensie gaf daarom om 7.19 uur een Quick Reaction Alert (QRA) af.

"Deze maatregel wordt afgekondigd wanneer een vliegtuig dat zich niet heeft geïdentificeerd het gebied betreedt wat Nederland moet beschermen", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht tegen NU.nl. Het kan gaan om een gevechtsvliegtuig, maar ook om een passagierstoestel.

De F-16-straaljagers zijn volgens de woordvoerder opgestegen en hebben een ronde gemaakt. De Russische bommenwerpers, ook wel Tu-95's genoemd, waren toen al onderschept door de Deense luchtmacht.

Bij een onderschepping proberen de vliegers radiocontact te maken met een toestel en het te identificeren. De Russische vliegtuigen zijn hierna omgedraaid en terug begeleid door de Denen. Voor de zekerheid bleven de Nederlandse vliegtuigen nog even hangen, maar uiteindelijk keerden ze terug naar de vliegbasis in Volkel.

Nederland houdt het gebied in de gaten vanwege afspraken met het militaire bondgenootschap NAVO. Het door Nederland bewaakte luchtruim grenst in het noorden aan het Deense luchtruim. Daardoor konden de F-16's snel ter plaatse zijn als het Russische vliegtuig in het door Nederland bewaakte luchtruim zou komen.

De Amsterdam Flight Information Region, het deel dat Nederland in de gaten moet houden. Foto: Ministerie van Defensie

Enkele keren per jaar een QRA

Een paar keer per jaar wordt een QRA afgegeven. "Het gebeurt weleens dat een vliegtuig zonder identificatie het Nederlands luchtruim betreedt. Dan komen de F-16's in actie om dit af te handelen. Het gaat dan niet per definitie om Russische vliegtuigen."

Het komt wel met enige regelmaat voor dat Russische vliegtuigen het luchtruim van een Europees land schenden of er dicht in de buurt komen. Nederland heeft begin dit jaar meerdere malen Russische vliegtuigen onderschept. De Nederlandse toestellen waren toen gestationeerd in Polen om het NAVO-luchtruim te bewaken.