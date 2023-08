Negen mensen gewond nadat auto inrijdt op camping in Wales

In Wales zijn zaterdagavond negen mensen gewond geraakt toen een auto inreed op een camping. Volgens de politie verloor de bestuurder van de auto de controle over het stuur. Twee slachtoffers zijn ernstig gewond en liggen nog in het ziekenhuis.

De aanrijding vond rond 22.30 uur plaats in het zuidwesten van Wales, in het dorp Newgale. Volgens Britse media ligt langs het kampeerterrein een weg waar veel tenten staan.

De auto die van de weg raakte, trof meerdere personen en een van de tenten. Zes slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Onder de gewonden zijn ook passagiers van de auto.