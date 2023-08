Dodental na modderstroom in China loopt verder op: nu 21 slachtoffers

De modderstroom die vrijdag de Chinese stad Xian heeft getroffen, heeft inmiddels 21 levens geëist. Aanvankelijk ging het nog om achttien doden. Zeker zes mensen worden nog vermist.

De modderstroom is het gevolg van de tyfoon Khanun, die voor extreme regenval zorgt. In de noordwestelijke stad Xian sleurde de modderstroom huizen en elektriciteitspalen mee. Ongeveer negenhonderd huishoudens zitten al sinds vrijdag zonder stroom.

Het gebied wordt geteisterd door Khanun, die eerder al in Zuid-Korea en Japan voor problemen zorgde. De tyfoon kwam vrijdag aan land in de Chinese provincie Liaoning. In de nacht van vrijdag op zaterdag viel er op het hoogtepunt 52 millimeter regen per uur.

In de provincie zijn inmiddels bijna negentienduizend mensen geëvacueerd. Dat gebeurde in onder meer Anshan, de op twee na grootste stad in de provincie.

Door de ongewoon hoge temperaturen van eerder deze zomer is er veel water verdampt. Dat zorgt al enige tijd voor extra neerslag in delen van China. Voor de komst van tyfoon Khanun had het land al last van tyfoon Doksuri, die eind juli huishield in het noorden van China.