Maui getroffen door dodelijkste natuurbrand in VS in 100 jaar: dit weten we nu

Het Hawaïaanse eiland Maui wordt al dagen geteisterd door een hevige natuurbrand. Inmiddels zijn er al bijna honderd mensen overleden en het dodental zal nog verder oplopen. Dit weten we nu.

Met zeker 93 doden zijn de natuurbranden op Maui de dodelijkste in de Verenigde Staten in meer dan honderd jaar. In 2018 kwamen 85 mensen om het leven bij een bosbrand in de Californische plaats Paradise. In 1918 eisten bosbranden in Minnesota en Wisconsin 453 levens.