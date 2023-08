Drie doden en zeventien gewonden bij grote brand in Zuid-Franse stad Grasse

Zeker drie mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag omgekomen bij een grote brand in de Zuid-Franse stad Grasse. Zeventien anderen zijn gewond geraakt. Een van hen is er ernstig aan toe.

De brand brak rond 3.00 uur uit in het trappenhuis van een appartementencomplex. Het pand met vijf verdiepingen staat in het centrum van de stad, die ten westen van Nice ligt.

Het vuur verspreidde zich snel, waardoor drie mensen kwamen te overlijden. Een van hen overleefde een sprong van het brandende gebouw niet. Verder raakten er zeventien mensen gewond, van wie één zwaargewond.

Vijftig brandweerlieden en zeventien bluswagens kwamen het vuur bestrijden. Rond 6.00 uur was de brand onder controle.