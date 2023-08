In South Holland (niet Zuid-Holland) mag voor het eerst alcohol verkocht worden

In het Amerikaanse dorpje South Holland, vlakbij Chicago, wordt voor het eerst de verkoop van alcohol toegestaan. Na jarenlang beraad tussen bewoners, het dorpsbestuur, kerkleiders, ondernemers en buurtorganisaties heeft de eigenaar van pannenkoekenhuis Blueberry Field een alcoholvergunning gekregen.

Een groot deel van de inwoners van South Holland wilde al heel lang dat de regels voor de verkoop van alcohol in het dorp versoepeld worden. Nu moeten ze nog naar omliggende plaatsen om bier en wijn te kopen. De voorstad van Chicago heeft ook geen fine dining restaurants omdat er geen drank bij de maaltijd geserveerd mocht worden.

Vijf jaar en veel discussies later, is onlangs de knoop doorgehakt en krijgt pannenkoekenhuis Blueberry Field als eerste een alcoholvergunning. De eigenaar wil vanaf september mimosa's op het menu zetten, dat zijn cocktails met champagne en sinaasappelsap. Voorwaarde is wel dat de alcohol alleen verkocht mag worden in combinatie met eten. Ook blijven kroegen en slijterijen verboden.

In een persbericht op de website van het plaatsje staat dat South Holland "als gemeenschap van geloof en familie" gelooft dat "we kunnen veranderen wat we doen zonder te veranderen wie we zijn". De versoepelde sluitingstijden op zondagen, die tien jaar geleden werden doorgevoerd, worden genoemd als voorbeeld.

Angst voor de toekomst

De voorganger van een van de 33 lokale kerken, Melvin L. Moore, heeft zijn bedenkingen. "Sommige mensen zijn angstig voor wat de toekomst in petto heeft. Sommigen zien de gemeenten om ons heen en hoe ze zijn veranderd", zegt hij tegen ABC 7 Chicago. Volgens hem is South Holland altijd een veilig en religieus dorp geweest en zou dat nu kunnen veranderen.

De burgemeester is minder bezorgd. "Met deze stap kijken we uit naar een mooie toekomst van vooruitgang en ontwikkeling, maar doen we het op een manier die standvastig blijft aan onze jarenlange waarden van geloof en familie", aldus burgemeester Don De Graff.