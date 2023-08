Speciaal aanklager onderzoekt Hunter Biden, stap schaadt campagne van vader

David Weiss gaat als speciaal aanklager onderzoek doen naar Hunter Biden. De zoon van de Amerikaanse president Joe Biden wordt verdacht van belastingontduiking en onrechtmatig wapenbezit.

Volgens de Amerikaanse justitieminister Merrick Garland is de stap nodig vanwege de "buitengewone omstandigheden" bij het onderzoek naar Biden. Weiss was eerder als federale aanklager belast met het strafrechtelijk onderzoek naar de 53-jarige Hunter Biden.

Justitie meent dat Biden niet al zijn inkomstenbelasting over 2017 en 2018 heeft betaald. Ook zou de zoon van president Biden de wapenwet hebben overtreden. Hij kocht in 2018 een vuurwapen zonder te zeggen dat hij verslaafd was aan cocaïne. Daardoor is de koop een misdrijf.